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Англия
17 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:15
2900
3

Источник: Мудрик отстранен от тренировок на клубной базе Челси

Журналист Бен Джейкобс рассказал некоторые подробности ситуации

17 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 17 декабря 2024, 23:15
2900
3
Источник: Мудрик отстранен от тренировок на клубной базе Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик временно отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхэме, сообщает журналист Бен Джейкобс.

17 декабря клуб сообщил о ситуации с положительным допинг-тестом 23-летнего украинца. Главный тренер аристократов Энцо Мареска был проинформирован о развитии событий.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с клубом и сообщила о положительном допинг-тесте Мудрика.

В сообщении футбольного журналиста Бена Джейкобса говорится:

«Подробнее о Михаиле Мудрике. Результаты пробы B еще не получены, но действует временное отстранение. Мудрику запрещено тренироваться в Кобхэме. Мудрик категорически отрицает какие-либо умышленные нарушения и успешно прошел тест в августе. Дело находится под контролем специализированной юридической компании.

Субстанцией, вызвавшей положительный результат, стал мельдоний. Допинг-тест пробы A был проведен во время пребывания игрока в расположении национальной сборной, а не во время пребывания в «Челси». Мудрик уверен, что причиной положительного результата стало случайное загрязнение.

Челси проинформировал игроков команды сегодня утром и делает все возможное, чтобы поддержать Мудрика. Энцо Мареска постоянно получает обновление по ситуации, но, как главный тренер, он не занимается этим делом на ежедневной основе. Мареска назвал причиной отсутствия Мудрика болезнь. Известно, что украинец действительно вернулся из сборной со слабым здоровьем.

Мудрик глубоко шокирован ситуацией и решительно настроен очистить свое имя. Максимальное наказание за подобные нарушения – 4 года дисквалификации. Для сравнения, Поль Погба сначала получил такой срок, который впоследствии был сокращен до 18 месяцев. Мария Шарапова после положительного теста на мельдоний была отстранена на два года, но ее дисквалификацию впоследствии сократили до 15 месяцев».

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Николай Степанов Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 3
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ДонЛуган
Я конечно все понимаю , но мы теперь каждый час будем одно и то же но разными словами читать ? 
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0
Dnipro87
 Тю, а якже інтерес всіх клубів світу ?
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0
RomeoBoss
Кому потрібно знищення Михайло?
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0
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