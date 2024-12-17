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Англия
17 декабря 2024, 19:33 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:50
3326
1

В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения

Клуб предоставил Михаилу место для тренировок для поддержания формы

17 декабря 2024, 19:33 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:50
3326
1
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации The Telegraph, Мудрик и «Челси» в ожидании пробы В, до этого времени украинец отстранен от футбола. «Челси» сейчас полностью поддерживает Мудрика и на время отстранения предоставил ему место для тренировок и поддержания формы, ведь украинец отстранен и от командных занятий.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: The Telegraph
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MIRRA
Можна вже й відпочити від футболу... відосіки познімати...
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