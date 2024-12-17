В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации The Telegraph, Мудрик и «Челси» в ожидании пробы В, до этого времени украинец отстранен от футбола. «Челси» сейчас полностью поддерживает Мудрика и на время отстранения предоставил ему место для тренировок и поддержания формы, ведь украинец отстранен и от командных занятий.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.