В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Клуб предоставил Михаилу место для тренировок для поддержания формы
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
По информации The Telegraph, Мудрик и «Челси» в ожидании пробы В, до этого времени украинец отстранен от футбола. «Челси» сейчас полностью поддерживает Мудрика и на время отстранения предоставил ему место для тренировок и поддержания формы, ведь украинец отстранен и от командных занятий.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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