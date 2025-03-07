Пусть собирают деньги. Ярмоленко ответил, согласится ли сыграть в медиалиге
Вингер Динамо не исключил такой возможности по завершении карьеры
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время недавней пресс-конференции рассказал, как относится к своему возможному участию в футбольной медиализе:
«Медиалига? Я несколько матчей смотрел. Это любопытно. Если есть люди, которым это нравится и готовы этим заниматься, то почему нет?
Я жду предложения, потому что рано или поздно буду завершать профессиональную карьеру. Поэтому пусть собирают деньги».
В текущем сезоне 35-летний Андрей Ярмоленко провел 21 матч и забил 7 голов за Динамо, если учитывать все клубные турниры.
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