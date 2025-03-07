Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пусть собирают деньги. Ярмоленко ответил, согласится ли сыграть в медиалиге
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 02:12 | Обновлено 07 марта 2025, 02:31
36
0

Пусть собирают деньги. Ярмоленко ответил, согласится ли сыграть в медиалиге

Вингер Динамо не исключил такой возможности по завершении карьеры

07 марта 2025, 02:12 | Обновлено 07 марта 2025, 02:31
36
0
Пусть собирают деньги. Ярмоленко ответил, согласится ли сыграть в медиалиге
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время недавней пресс-конференции рассказал, как относится к своему возможному участию в футбольной медиализе:

«Медиалига? Я несколько матчей смотрел. Это любопытно. Если есть люди, которым это нравится и готовы этим заниматься, то почему нет?

Я жду предложения, потому что рано или поздно буду завершать профессиональную карьеру. Поэтому пусть собирают деньги».

В текущем сезоне 35-летний Андрей Ярмоленко провел 21 матч и забил 7 голов за Динамо, если учитывать все клубные турниры.

По теме:
Имад АШУР: «Первый тайм был очень энергичным и содержательным»
Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу медиафутбол
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06 марта 2025, 07:50 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Британец раскритиковал решение Баколе выйти на бой с Паркером

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06 марта 2025, 14:47 2
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб

Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 06.03.2025, 23:29
Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
Футбол | 07.03.2025, 01:49
ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 1
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем