Пусть собирают деньги. Ярмоленко ответил, согласится ли сыграть в медиалиге

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко во время недавней пресс-конференции рассказал, как относится к своему возможному участию в футбольной медиализе:

«Медиалига? Я несколько матчей смотрел. Это любопытно. Если есть люди, которым это нравится и готовы этим заниматься, то почему нет?

Я жду предложения, потому что рано или поздно буду завершать профессиональную карьеру. Поэтому пусть собирают деньги».

В текущем сезоне 35-летний Андрей Ярмоленко провел 21 матч и забил 7 голов за Динамо, если учитывать все клубные турниры.