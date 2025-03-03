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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 23:37 | Обновлено 03 марта 2025, 23:48
321
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ЯРМОЛЕНКО: «Восстановление в автобусе и поезде? Мивинку заварил, и вперед»

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с представителями СМИ

03 марта 2025, 23:37 | Обновлено 03 марта 2025, 23:48
321
1
ЯРМОЛЕНКО: «Восстановление в автобусе и поезде? Мивинку заварил, и вперед»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции.

– Андрей, впервые «Динамо» играло официальные матчи в январе. Насколько это было необычно и повлияло на подготовку к возобновлению сезона?

– Эти игры действительно что-то новое для нас, а все что новое – интересное. Поэтому интересно было испытать себя именно в январе (улыбается). Задача футболисты – готовиться и тренироваться к официальным матчам, а по подготовке – это уже вопрос к главному тренеру.

– Вы много лет были лидером «Динамо» и сборной Украины. Были ли моменты, когда вам хотелось спрятаться от этой роли лидера, брать на себя чуть меньше ответственности?

– Давление – это ответственность, и приятно, когда люди требуют от тебя большего. Да и ты сам стараешься делать больше. Конечно, когда тебе 19–20 лет трудно справляться с давлением, но потом становится легче.

– Недавно в СМИ распространилась скандальная ситуация между Милевским и Ванатом. Как вы оценили бы эту ситуацию?

– Следил за этим в интернете. Но я считаю, что они два взрослых мужчины, и если они имеют друг к другу претензии, то могут позвонить по телефону друг другу и решить все. У каждого разное чувство юмора, но, думаю, и насколько я знаю, они все уладили и никаких проблем у них нет.

– В марте сборная Украины будет играть матчи против сборной Бельгии. Ждете ли вызов в сборную сейчас? Был ли у вас разговор во время его визита на сборы?

– Со Станиславовичем мы общаемся, конечно, ведь знаем друг друга достаточно давно. Что касается того, вызовет он меня или нет, зависит только от него. Со своей стороны пытаюсь показывать и знать всего себя на футбольном поле. Если я заслуживаю вызова, то он будет, если нет, значит есть игроки, которые на сегодняшний момент лучше меня – и никаких оскорблений не будет.

– Обычно у футболистов за 30 лет есть особые подходы к возобновлению после матчей...

– Вы говорите о восстановлении? В автобусе и поезде? Вот так и восстанавливаемся – мивинку заварил, и вперед (улыбается). Конечно, после 30 лет ты серьезнее относишься к восстановлению, уделяешь этому больше внимания и времени, чем труду на футбольном поле или тренажерном зале. Это массажи, разнообразные процедуры, бассейн… Ничего нового. Думаю, так у каждого с возрастом жизнь заставляет.

- Готовы ли вы на какие-нибудь необычные поступки в случае завоевания чемпионства?

– Я ни на что не готов, потому что мы еще не стали чемпионами. Еще ничего не сделано, еще много матчей, в том числе и выездных. Я считаю, что вся борьба впереди. Не нужно даже задавать этот вопрос, ведь вы, наверное, хотите нас расслабить. А наша работа – оставаться хладнокровными, подходить к каждой игре, как к финалу.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Dysear
розкрив секрет, тепер весь молодняк буде користуватися порадами Ярмоли та відновлюватися після матчу декількома порціями мівіни. Тепер ясно як Роналду та Мессі не здають у рівні 
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