ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
Клаудия Бавель не перестаёт провоцировать скандалы
Легенда «Реала» Луиш Фигу пригрозил судом актрисе фильмов для взрослых Клаудии Бавель, которую ранее связывали с Икером Касильясом.
Бавель привлекла внимание СМИ после публикации совместных фото с Касильясом. Она заявила, что они встречаются с мая прошлого года, а также раскритиковала его как любовника. Папарацци также заметили её с экс-игроками «Реала» – Фигу и Сальгадо.
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Эта тема обсуждалась на шоу «¡De viernes!», однако Клаудия не стала отвечать на вопросы и лишь упомянула о знакомстве с Винисиусом.
Фигу резко отреагировал в соцсетях, заявив, что подаст в суд за клевету. После этого Бавель пояснила, что это было недоразумение.
Добавим, что Фигу более двадцати лет женат на шведской модели Хелен Сведин и имеет трёх дочерей.
Pero está basura de que va?— Luís Figo (@LuisFigo) March 1, 2025
Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!!
Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria.
pic.twitter.com/Cq79rxYKY8
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