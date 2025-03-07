ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся

Легенда «Реала» Луиш Фигу пригрозил судом актрисе фильмов для взрослых Клаудии Бавель, которую ранее связывали с Икером Касильясом.

Бавель привлекла внимание СМИ после публикации совместных фото с Касильясом. Она заявила, что они встречаются с мая прошлого года, а также раскритиковала его как любовника. Папарацци также заметили её с экс-игроками «Реала» – Фигу и Сальгадо.

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Эта тема обсуждалась на шоу «¡De viernes!», однако Клаудия не стала отвечать на вопросы и лишь упомянула о знакомстве с Винисиусом.

Фигу резко отреагировал в соцсетях, заявив, что подаст в суд за клевету. После этого Бавель пояснила, что это было недоразумение.

Добавим, что Фигу более двадцати лет женат на шведской модели Хелен Сведин и имеет трёх дочерей.