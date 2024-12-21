Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) прибыла в Брисбен, Австралия.

Калинина сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.

Ангелина уже провела первую тренировку на австралийских кортах и опубликовала соответствующее видео в своем Instagram.

Помимо Калининой, в Брисбене также выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена