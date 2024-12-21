WTA21 декабря 2024, 12:03 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:04
321
1
ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена
Ангелина начнет новый сезон на 500-тысячнике в Австралии
21 декабря 2024, 12:03 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:04
321
1
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) прибыла в Брисбен, Австралия.
Калинина сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.
Ангелина уже провела первую тренировку на австралийских кортах и опубликовала соответствующее видео в своем Instagram.
Помимо Калининой, в Брисбене также выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.
ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 декабря 2024, 11:34 3
Даниил Савельев отстранен от турниров после положительного допинг-теста
Бокс | 21 декабря 2024, 07:12 2
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Бокс | 21.12.2024, 11:33
Футбол | 20.12.2024, 15:42
Бокс | 21.12.2024, 11:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
какой это тебе 500-тысячник ?! это wta-500, где за победу начисляется 500 очков. при чем здесь слово тысячник ?!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
21.12.2024, 07:41 3
19.12.2024, 13:24 2
19.12.2024, 11:09 2
19.12.2024, 16:45 12
19.12.2024, 17:54
19.12.2024, 16:58 98
20.12.2024, 23:42