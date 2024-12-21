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  4. ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена
WTA
21 декабря 2024, 12:03 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:04
321
1

ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена

Ангелина начнет новый сезон на 500-тысячнике в Австралии

21 декабря 2024, 12:03 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:04
321
1
ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) прибыла в Брисбен, Австралия.

Калинина сыграет на турнире WTA 500 в Брисбене, на котором и откроет новый сезон. Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января.

Ангелина уже провела первую тренировку на австралийских кортах и опубликовала соответствующее видео в своем Instagram.

Помимо Калининой, в Брисбене также выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

ВИДЕО. Украинская теннисистка провела первую тренировку на кортах Брисбена

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Ангелина Калинина WTA Брисбен видео тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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KirTheKing
какой это тебе 500-тысячник ?! это wta-500, где за победу начисляется 500 очков. при чем здесь слово тысячник ?!
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