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  4. Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года
WTA
04 декабря 2024, 08:18 |
142
1

Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года

Марта, Даяна и Ангелина выступят на турнире WTA 500 в Брисбене

04 декабря 2024, 08:18 |
142
1
Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут сезон 2025 года на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Фамилии украинок находятся в заявочных листах.

В прошлом году все трое также открывали сезон в Брисбене. Костюк завершила выступления во 2-м раунде, Ястремская преодолела сито квалификации и вылетала в 1-м раунде основы, а Калинина стартовала с 1/16 финала, где сразу же и проиграла.

В Брисбене первой сеяной, судя по заявочным листам, будет Арина Соболенко. В прошлом году «нейтралка» проиграла Елене Рыбакиной в финале соревнований.

На следующей неделе после Брисбене состоятся турниры в Аделаиде и Хобарте, после чего начнется Asutralian Open. Параллельно с Брисбеном пройдет 250-тысячник в Окленде.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ron Noiill
Ястремська в загороді для свиней, якраз п'ятак собі зробила  теж мені Майкл Джексон недороблений. Що повинно бути в голові, щоб таке з собою зробити?
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