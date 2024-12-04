Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут сезон 2025 года на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Соревнования пройдут с 29 декабря по 5 января. Фамилии украинок находятся в заявочных листах.

В прошлом году все трое также открывали сезон в Брисбене. Костюк завершила выступления во 2-м раунде, Ястремская преодолела сито квалификации и вылетала в 1-м раунде основы, а Калинина стартовала с 1/16 финала, где сразу же и проиграла.

В Брисбене первой сеяной, судя по заявочным листам, будет Арина Соболенко. В прошлом году «нейтралка» проиграла Елене Рыбакиной в финале соревнований.

На следующей неделе после Брисбене состоятся турниры в Аделаиде и Хобарте, после чего начнется Asutralian Open. Параллельно с Брисбеном пройдет 250-тысячник в Окленде.