Рыбакина уничтожила Соболенко в финале и выиграла титул WTA 500 в Брисбене

4-я ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) выиграла титул на хардовом турнире серии WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В финале Елена в двух сетах разгромила Арину Соболенко (WTA 2) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 0:6, 3:6

На счету Рыбакиной семь эйсов и пять из семи реализованных брейк-поинтов. Теннисистка из Казахстана не допустила за матч ни одной двойной ошибки.

Это была 10-я очная встреча теннисисток. Рыбакина выиграла 4-й поединок.

Для Елены этот трофей стал шестым в карьере.

A trophy worthy of a smile 😉🏆



Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E