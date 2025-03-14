ФОТО. Вы не поверите, что успел сделать игрок Барселоны перед матчем
Впечатляющая история из жизни Рафиньи...
Жена нападающего «Барселоны» Рафиньи поделилась трогательной историей о своем муже перед матчем Лиги Чемпионов против «Бенфики».
Накануне матча бразилец посетил сына в больнице, чем тронул свою жену, Наталью Родригес Беллоли.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
После игры она написала в Instagram:
«Я так горжусь тобой, ты был в больнице с нашим мальчиком и все равно сыграл отлично. Чудесный отец и профессионал. Мы тебя любим».
Рафинья продолжает впечатлять в этом сезоне: после дубля против «Бенфики» он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 11 голами.
Всего за 41 матч он забил 27 голов и отдал 17 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу
Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву