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14 марта 2025, 02:35 |
161
0

ФОТО. Вы не поверите, что успел сделать игрок Барселоны перед матчем

Впечатляющая история из жизни Рафиньи...

14 марта 2025, 02:35 |
161
0
ФОТО. Вы не поверите, что успел сделать игрок Барселоны перед матчем
Instagram. Рафинья с женой и сыном

Жена нападающего «Барселоны» Рафиньи поделилась трогательной историей о своем муже перед матчем Лиги Чемпионов против «Бенфики».

Накануне матча бразилец посетил сына в больнице, чем тронул свою жену, Наталью Родригес Беллоли.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После игры она написала в Instagram:

«Я так горжусь тобой, ты был в больнице с нашим мальчиком и все равно сыграл отлично. Чудесный отец и профессионал. Мы тебя любим».

Рафинья продолжает впечатлять в этом сезоне: после дубля против «Бенфики» он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 11 голами.

Всего за 41 матч он забил 27 голов и отдал 17 ассистов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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