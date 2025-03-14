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14 марта 2025, 02:12 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 марта 2025, 02:12 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Холуд

Ggbet 1.17 – 6.85 – 11.90

21:45 Дженоа – Лечче

Ggbet 2.09 – 3.19 – 4.48

21:45 Ницца – Осер

Ggbet 1.65 – 4.40 – 5.53

22:00 Лас-Пальмас – Алавес

Ggbet 3.15 – 3.14 – 2.64

КИБЕРСПОРТ

19:30 NaVi – The Mongolz

Ggbet 1.51 – 2.61

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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