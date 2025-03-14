Другие новости14 марта 2025, 02:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
14 марта 2025, 02:12 |
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В пятницу, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Наср – Аль-Холуд
21:45 Дженоа – Лечче
21:45 Ницца – Осер
22:00 Лас-Пальмас – Алавес
КИБЕРСПОРТ
19:30 NaVi – The Mongolz
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