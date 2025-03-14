СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

В пятницу, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Холуд

1.17 – 6.85 – 11.90

21:45 Дженоа – Лечче

2.09 – 3.19 – 4.48

21:45 Ницца – Осер

1.65 – 4.40 – 5.53

22:00 Лас-Пальмас – Алавес

3.15 – 3.14 – 2.64

КИБЕРСПОРТ

19:30 NaVi – The Mongolz

1.51 – 2.61