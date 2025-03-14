ФОТО. Сексапильная ведущая УПЛ встречается с футболистом Динамо
Знакомимся с прекрасной Софией Малецкой...
София Малецкая вместе с любимым Артемом Слесарем была на трибуне во время матча УПЛ «Динамо» — «Заря» (2:2).
Артем Слесарь и Александр Яцик, арендованные игроки «Динамо», наблюдали за матчем с трибун.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Малецкая, бывшая ведущая «Металлиста 1925», а теперь корреспондентка УПЛ ТВ, уже больше года встречается с Слесарем.
Он часто комментирует её публикации в Instagram.
София также дружит с девушкой Яцика, который из-за аренды не смог сыграть против «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу
Джуд назвал лучших одноклубников