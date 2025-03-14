ФОТО. Сексапильная ведущая УПЛ встречается с футболистом Динамо

София Малецкая вместе с любимым Артемом Слесарем была на трибуне во время матча УПЛ «Динамо» — «Заря» (2:2).

Артем Слесарь и Александр Яцик, арендованные игроки «Динамо», наблюдали за матчем с трибун.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Малецкая, бывшая ведущая «Металлиста 1925», а теперь корреспондентка УПЛ ТВ, уже больше года встречается с Слесарем.

Он часто комментирует её публикации в Instagram.

София также дружит с девушкой Яцика, который из-за аренды не смог сыграть против «Динамо».