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WTA
12 марта 2025, 08:43 | Обновлено 12 марта 2025, 08:49
889
4

Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса

Украинская теннисистка отдала оба сети Чжэн Циньвень

12 марта 2025, 08:43 | Обновлено 12 марта 2025, 08:49
889
4
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 24) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс в США.

В 1/8 финала украинка сыграла против девятой ракетки мира Чжэн Циньвэнь из Китая. Победу за 1 час и 22 минуты со счетом 2:0 по сетам одержала Чжэн.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Марта Костюк (Украина) 6:3, 6:2

Это была третья встреча соперниц, преимущество в очных матчах на стороне Чжэн– 2:1 по победам друг над другом.

Следующей соперницей Чжэн Циньвэнь будет вторая ракетка мира Ига Свьонтек, представляющая Польшу.

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Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Чжэн Циньвень
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 4
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Flashback
С цією тренершею це просто топтання по калюжі - ніякого прогресу
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0
Disiny7
Ні, Мартуля, не можна увесь час здіймати того кулачка на помилках суперниці. Як що це бісить глядачів, то можно собі уявити, як це дратує та надихає суперниць
А взагалі то чим ви з Заневською займаєтесь? Хоч якись кроки по вдосконаленню тої клятої подачі робляться? Чи страждання «бідосі» буде тривати і надалі?
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0
Vlad Holl
Даяночка вийшла номер відбувати і Марта туди ж. Як їм пояснити , що роки пролетять швидко , а ви можете так і залишитися сірими мишами. 
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-2
Santk86
Марта решила, чтобы не позориться с  полькой, вылетить раньше. А так какая не какая борьба была, но с такой подачей на высоком уровне делать нечего. 
Ответить
-2
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