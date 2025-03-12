Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Украинская теннисистка отдала оба сети Чжэн Циньвень
12 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 24) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс в США.
В 1/8 финала украинка сыграла против девятой ракетки мира Чжэн Циньвэнь из Китая. Победу за 1 час и 22 минуты со счетом 2:0 по сетам одержала Чжэн.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:2
Это была третья встреча соперниц, преимущество в очных матчах на стороне Чжэн– 2:1 по победам друг над другом.
Следующей соперницей Чжэн Циньвэнь будет вторая ракетка мира Ига Свьонтек, представляющая Польшу.
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