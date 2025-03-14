WTA14 марта 2025, 01:42 |
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Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14 марта 2025, 01:42 |
75
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13 марта украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть 17-летнюю Мирру Андрееву в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка уступила со счетом 5:7, 3:6 за 1 час и 30 минут. Это была первая встреча соперниц.
Андреева в полуфинале сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала
Элина Свитолина [23] – 🏳️ Мирра Андреева [9] – 5:7, 3:6
Видеообзор матча:
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