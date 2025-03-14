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  4. Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
WTA
14 марта 2025, 01:42 |
75
0

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

14 марта 2025, 01:42 |
75
0
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 марта украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть 17-летнюю Мирру Андрееву в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка уступила со счетом 5:7, 3:6 за 1 час и 30 минут. Это была первая встреча соперниц.

Андреева в полуфинале сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Элина Свитолина [23] – 🏳️ Мирра Андреева [9] – 5:7, 3:6

Видеообзор матча:

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Элина Свитолина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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