Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор

13 марта украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть 17-летнюю Мирру Андрееву в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка уступила со счетом 5:7, 3:6 за 1 час и 30 минут. Это была первая встреча соперниц.

Андреева в полуфинале сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Элина Свитолина [23] – 🏳️ Мирра Андреева [9] – 5:7, 3:6

Видеообзор матча: