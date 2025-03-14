Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Элина в четвертьфинале не сумела переиграть Мирру Андрееву, проиграв в двух сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» 11-й ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 30 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [23] – Мирра Андреева [9] – 5:7, 3:6
Это была первая встреча соперниц.
Свитолина была последний представительницей Украины на кортах И-У, которая все еще продолжала выступления. Элина на этом тысячнике успела пройти трех американских теннисисток: Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессику Пегулу.
Андреева в полуфинале Индиан-Уэллс сыграет против второй сеяной и действующей чемпионки Иги Свентек, которая 13 марта выиграла у Чжэн Циньвень. Винстрик Мирры составляет 10 матчей, до старта И-У она стала победительнице соревнований в Дубае.
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