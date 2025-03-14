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WTA
14 марта 2025, 00:12 | Обновлено 14 марта 2025, 00:21
1270
22

Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс

Элина в четвертьфинале не сумела переиграть Мирру Андрееву, проиграв в двух сетах

14 марта 2025, 00:12 | Обновлено 14 марта 2025, 00:21
1270
22
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» 11-й ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [23] – Мирра Андреева [9] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Свитолина была последний представительницей Украины на кортах И-У, которая все еще продолжала выступления. Элина на этом тысячнике успела пройти трех американских теннисисток: Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессику Пегулу.

Андреева в полуфинале Индиан-Уэллс сыграет против второй сеяной и действующей чемпионки Иги Свентек, которая 13 марта выиграла у Чжэн Циньвень. Винстрик Мирры составляет 10 матчей, до старта И-У она стала победительнице соревнований в Дубае.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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SosokDayany
Жаль , але є хоч один плюс , Еліна симпатична , а калмичка схожа на путлера або п'яного бурята.
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+9
Андрій Заліщук
По крайній мірі не в одну калітку як Таусон чи та ж Риба...сподіваюсь Іга візьме реванш за ту поразку в Дубаї, та теж пре як танк по сітці
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+6
VITASS
Треба визнати що бройлер може в теніс.
Вона ще Ігу поганяє добряче. 
Єліні дякую. Чекаємо на нові звитяги 
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+5
LeonidasB
Нічого Еліна, сьогодні не твій день, зробиш її в другий раз.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksa
У монголоїда дурі багато, є подача, є все щоб бути у топі... 
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+4
Fdail
Мабуть, Еліну перетиснуло бажання перемогти російський талант, взагалі рідке явище для Елі. Бо з однією сторони стандартні помилки Еліни(накидування на хавкорд, пасивність, слабка подача протягом всього турніру і більше) це ,звичайно, було, але ця невичерпна купа дивних невимушених - це ментальна поразка в першу чергу. Особливо яскраво це зрозуміло, бо практично після кожного гарного розіграшу-подачі-гейму йшла чи подвійна чи безглуздий анфорс. Зіграй хоча б в 15% розіграшах холоднокровніше , але гадати про те,що могло бути ,не має сенсу. Залишилась Маямі, де подача буде такого ж рівня, скоріш. А під грунт треба вже готуватися,бо ще раз. Вихід в чвертьфінал та вибити Пегулу - це гарні досягнення, бо я особисто думав, що Еліна ще Колінс не пройде. Еліна має всі можливості(ігрові,фізичні), щоб повернутися як не в топ10 , то в топ15-20 точно. "Праця зробила з мавпи людини",не порівнюю Елю з мавпою,але треба тупо працювати й вірити в себе. 
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+3
C.Пеклов
Сьогодні Еліна виглядала якоїсь знесиленою.Ну й без стабільної першої подачі такий матч не виграти.Успіхів на наступному турнірі!
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+2
Mystic_Healer
у півфіналі два монголоїда 
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+2
Santk86
Подачи нет, возле сетки одни ошибки и очень пассивная игра, на таком уровне нельзя так играть. Чего стоит две двойные ошибки подряд, как будто в нее вселился дух Марты.
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+1
ptolemeus
Рахунок може ввести в оману і навіть наштовхнути на думку, що була якась боротьба. Насправді ж в першому сеті кацапка явно не викладалась на прийомі аж до вирішальних геймів. І якщо в 9 геймі їй не вдалось взяти брейк, бо у Еліни пройшли добрі перші подачі, то в 11 вона брейк взяла. Ну і в другому сеті так само - коли їй потрібен був брейк, вона його робила.
Нажаль, щоб тут були якісь шанси Еліні потрібно було подавати як Монфіс.
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0
Vlad Holl
Без настрою і без першої подачі немає і перемог. Кончіта вміє працювати з талантами. Нажаль її Мугуруса зійшла  з дистанціїї.
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0
Обсервер Влад
Уже навіть діти(нехай і акселеровані) прекрасно знають, що Світоліну потрібно смикати до сітки - біля сітки Еліна абсолютно безпорадна і перемога у тебе практично в кишені
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0
Disiny7
Звісно, сумно спостерігати як дитина возить по корту досвідчену тітку, але ж тут був присутній, хоч якийсь, натяк на боротьбу. Рибу, ця теля, засмажила зовсім без шансів. 
А взагалі, ну от звідки вони такі беруться? Чудове бачення корту, зосередженість, витримка, комбінаційність… і це в 18-ть рочків. Далі буде, на жаль
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-1
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aleks8-48
Таке врження,що Елина зливала гру,щоб не вийти на Игу.Такого у неї я ще не бачив-за гру ні одного удару по лінії,ні одного ейса.Даяна,здається,такії руськії вряд чи програла би.
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-7
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apepa
МегаЛохушка!!!
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-10
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