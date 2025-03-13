Потенциальная соперница Свитолиной. Свентек одолела обидчицу Костюк в США

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, на котором в 2024 году стала чемпионкой.

В четвертьфинале полька в двух сетах уверенно разобралась с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9) за 1 час и 38 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 3:6

Это была восьмая встреча соперниц. Ига одержала седьмую победу в очных противостояниях.

Чжэн на кортах И-У успела пройти Викторию Азаренко, Лулу Сан и Марту Костюк. У Свентек также победы над Каролин Гарсией, Даяной Ястремской и Каролиной Муховой.

Свентек в четвертый год подряд выступит в полуфинале Индиан-Уэллс. Ее следующая соперница – либо Элина Свитолина, либо Мирра Андреева.