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  4. Потенциальная соперница Свитолиной. Свентек одолела обидчицу Костюк в США
WTA
13 марта 2025, 22:17 |
1041
1

Потенциальная соперница Свитолиной. Свентек одолела обидчицу Костюк в США

Ига уверенно переиграла Чжэн Циньвень в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс

13 марта 2025, 22:17 |
1041
1
Потенциальная соперница Свитолиной. Свентек одолела обидчицу Костюк в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, на котором в 2024 году стала чемпионкой.

В четвертьфинале полька в двух сетах уверенно разобралась с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9) за 1 час и 38 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 3:6

Это была восьмая встреча соперниц. Ига одержала седьмую победу в очных противостояниях.

Чжэн на кортах И-У успела пройти Викторию Азаренко, Лулу Сан и Марту Костюк. У Свентек также победы над Каролин Гарсией, Даяной Ястремской и Каролиной Муховой.

Свентек в четвертый год подряд выступит в полуфинале Индиан-Уэллс. Ее следующая соперница – либо Элина Свитолина, либо Мирра Андреева.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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SosokDayany
Віримо ,що Єлічка відправить назад в свинарник(РФ) свиноруску
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