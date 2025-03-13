Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер
Вечером 11 и 12 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Определены все четвертьфинальные пары, в которых сыграют гранды европейского футбола
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Боруссия Д, Арсенал, Астон Вилла и Реал вышли в 1/4 финала ЛЧ.
Реал по пенальти выиграл мадридское дерби у Атлетико (2:1, 0:1 пен. 4:2), украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.
Украинский защитник Александр Зинченко забил гол за Арсенал в матче против ПСВ (2:2 после разгрома 7:1).
Астон Вилла второй раз переиграла Брюгге (3:1, 3:0), Боруссия Дортмунд доказала перевес на клубом Лилль (1:1, 2:1).
В 1/4 финала сыграют: ПСЖ – Астон Вілла, Арсенал – Реал Мадрид, Барселона – Боруссия Дортмунд, Бавария – Интер.
Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/8 финала. Ответные матчи
🔹 11 марта
- 19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0]
- 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3]
- 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0]
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1, пен 1:4 [первый матч – 1:0]
🔹 12 марта
- 19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 [первый матч – 1:1]
- 22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый матч – 7:1]
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 [первый матч – 3:1]
- 22:00. Атлетико (Испания) – Реал (Испания) – 1:0, пен 2:4 [первый матч – 1:2]
Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта
Пары 1/4 финала, 8/9 и 15/16 апреля
- ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)
- Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
- Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Бавария (Германия) – Интер (Италия)
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