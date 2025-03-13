Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары

Вечером 11 и 12 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Определены все четвертьфинальные пары, в которых сыграют гранды европейского футбола

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Боруссия Д, Арсенал, Астон Вилла и Реал вышли в 1/4 финала ЛЧ.

Реал по пенальти выиграл мадридское дерби у Атлетико (2:1, 0:1 пен. 4:2), украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

Украинский защитник Александр Зинченко забил гол за Арсенал в матче против ПСВ (2:2 после разгрома 7:1).

Астон Вилла второй раз переиграла Брюгге (3:1, 3:0), Боруссия Дортмунд доказала перевес на клубом Лилль (1:1, 2:1).

В 1/4 финала сыграют: ПСЖ – Астон Вілла, Арсенал – Реал Мадрид, Барселона – Боруссия Дортмунд, Бавария – Интер.

Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи

🔹 11 марта

19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0]

(Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0] 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3]

(Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3] 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0]

(Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0] 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1, пен 1:4 [первый матч – 1:0]

🔹 12 марта

19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 [первый матч – 1:1]

(Германия) – 1:2 [первый матч – 1:1] 22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый матч – 7:1]

(Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый матч – 7:1] 22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 [первый матч – 3:1]

(Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 [первый матч – 3:1] 22:00. Атлетико (Испания) – Реал (Испания) – 1:0, пен 2:4 [первый матч – 1:2]

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Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта

Пары 1/4 финала, 8/9 и 15/16 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)

Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания)

Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Бавария (Германия) – Интер (Италия)

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