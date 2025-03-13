Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Лига чемпионов
13 марта 2025, 01:15 | Обновлено 13 марта 2025, 01:47
700
0

Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары

ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер

13 марта 2025, 01:15 | Обновлено 13 марта 2025, 01:47
700
0
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 11 и 12 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Определены все четвертьфинальные пары, в которых сыграют гранды европейского футбола

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Боруссия Д, Арсенал, Астон Вилла и Реал вышли в 1/4 финала ЛЧ.

Реал по пенальти выиграл мадридское дерби у Атлетико (2:1, 0:1 пен. 4:2), украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

Украинский защитник Александр Зинченко забил гол за Арсенал в матче против ПСВ (2:2 после разгрома 7:1).

Астон Вилла второй раз переиграла Брюгге (3:1, 3:0), Боруссия Дортмунд доказала перевес на клубом Лилль (1:1, 2:1).

В 1/4 финала сыграют: ПСЖ – Астон Вілла, Арсенал – Реал Мадрид, Барселона – Боруссия Дортмунд, Бавария – Интер.

Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи

🔹 11 марта

  • 19:45. Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый матч – 1:0]
  • 22:00. Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 [первый матч – 2:0]
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1, пен 1:4 [первый матч – 1:0]

🔹 12 марта

  • 19:45. Лилль (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый матч – 7:1]
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Реал (Испания) – 1:0, пен 2:4 [первый матч – 1:2]

Результаты 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта

Пары 1/4 финала, 8/9 и 15/16 апреля

  • ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)
  • Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Бавария (Германия) – Интер (Италия)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ЗИНЧЕНКО: Игра в полузащите? Сказал Райсу и Эдегору, что теперь понимаю их
ФОТО. Девушка Беллингема заговорила. Рассказала, сколько парней у неё было
Лига чемпионов статистические расклады Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Анатолий Трубин Атлетико - Реал Мадрид Байер - Бавария Барселона - Бенфика Арсенал - ПСВ Ливерпуль - ПСЖ Интер - Фейеноорд Астон Вилла - Брюгге Лилль - Боруссия Д
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные
Футбол | 12 марта 2025, 19:52 16
Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные
Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные

Каким будет ответ президента и собственника донецкого клуба?

Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Бокс | 12 марта 2025, 09:00 2
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»

Насим Хамед – о реванше Усик – Дюбуа

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 13.03.2025, 01:03
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12.03.2025, 06:23
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Футбол | 12.03.2025, 07:38
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
12.03.2025, 00:47 32
Футбол
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
11.03.2025, 11:49
Теннис
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 23
Теннис
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 2
Футбол
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
11.03.2025, 01:23 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем