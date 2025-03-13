Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся ответный матч между «Атлетико» и «Реалом». Первый поединок выиграли «галактикос» со счетом 2:1.

Хозяевам поля понадобилось всего 30 секунд для того, чтобы сравнять результат в противостоянии. Первая же атака «Атлетико» стала результативной. После прострела де Пауля с правого фланга мяч долетел до Галлахера, который нанес точный удар.

Пропустив столь быстрый гол, гости завладели территориальным преимуществом и начали искать свободные зоны у штрафной команды Диего Симеоне. А свободного пространства на половине поля «Атлетико» практически не было: компактная оборона «матрасников» действовала надежно. При этом хозяева не забывали проводить острые контрвыпады, которые доставляли беспокойство подопечным Карло Анчелотти. В середине первого тайма преимущество своей команды едва не удвоил Альварес, после удара которого реакцию продемонстрировал Куртуа.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй половине встречи футболисты «Реала» больше владели мячом, но по-прежнему остроты у ворот «Атлетико» было немного. А «матрасники» продолжали проводить перспективные контратаки. В какой-то момент хозяева еще более осмелели, переместив большие силы на половину поля соперников. И тогда у «галактикос» прошла стремительная контратака, в завершении которой Мбаппе ворвался в штрафную, и француза завалил Лангле. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, к которой подошел Винисиус Жуниор, отправивший мяч выше ворот.

До окончания основного времени еще оставалось много минут, но осторожная игра команд давала все больше поводов ждать дополнителные таймы. И все же, вырвать путевку в четвертьфинал турнира для «Атлетико» мог Корреа, который с острого угла пробил немного выше перекладины. Дополнительное время также завершилось без забитых мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Судьбу победителя двухматчевого противостояния решала серия пенальти, и там произошел неоднозначный эпизод. Во время пробития удара Альварес подскользнулся, но таки отправил мяч в ворота. После работы ВАР арбитр отменил гол, усмотрев двойное касание мяча у Альвареса. В итоге, «галактикос», хоть Облак сумел взять один пенальти, сумели выиграть серию и выйти в следующую стадию евротурнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Атлетико» – «Реал» – 1:0. По пенальти 2:4 (первый матч – 1:2)

Гол: Галлахер (1)

На 70-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти (выше)

Предупреждения: Симеоне (66), Лангле (69)Аспиликуэта (114), Льоренте (115) – Тчуамэни (39), Винисиус Жуниор (60), Лукас Васкес (115)

«Атлетико»: Облак, Рейнилду (Аспиликуэта, 98), Лангле (ле Норман, 91), Хименес, Льоренте, Галлахер (Лино, 85), Барриос, де Пауль (Молина, 90+4), Симеоне (Корреа, 89)

«Реал»: Куртуа, Менди (Ф.Гарсия, 83), Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамэни (Камавинга, 65), Модрич (Лукас Васкес, 65), Винисиус Жуниор (Эндрик, 115), Мбаппе, Родриго (Браим Диас)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА