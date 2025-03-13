Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
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12 марта в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречались «Атлетико» и «Реал».
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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).
Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.
Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.
Реал выиграл по пенальти и вышел на Арсенал в 1/4 финала ЛЧ.
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1/8 финала. Ответные матчи, 12 марта.
22:00. Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:0 (пен. 2:4)
Гол: Коннор Галлахер, 1
Первый матч – 1:2
Видео голов и обзор матча
События матча
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