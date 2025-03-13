12 марта в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречались «Атлетико» и «Реал».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.

Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.

Реал выиграл по пенальти и вышел на Арсенал в 1/4 финала ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала. Ответные матчи, 12 марта.

22:00. Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:0 (пен. 2:4)

Гол: Коннор Галлахер, 1

Первый матч – 1:2

Видео голов и обзор матча