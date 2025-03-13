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Атлетико Мадрид
12.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Реал Мадрид Проходит дальше
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Лига чемпионов
13 марта 2025, 01:49 | Обновлено 13 марта 2025, 01:52
1908
0

Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

13 марта 2025, 01:49 | Обновлено 13 марта 2025, 01:52
1908
0
Атлетико – Реал – 1:0 (пен. 2:4). Пенальти в Мадриде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречались «Атлетико» и «Реал».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.

Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.

Реал выиграл по пенальти и вышел на Арсенал в 1/4 финала ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала. Ответные матчи, 12 марта.

22:00. Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:0 (пен. 2:4)

Гол: Коннор Галлахер, 1

Первый матч – 1:2

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Конор Галлахер серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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