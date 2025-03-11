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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
12.03.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 23:10 | Обновлено 11 марта 2025, 23:14
76
0

Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 23:10 | Обновлено 11 марта 2025, 23:14
76
0
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче 1/8 финала мадридское дерби завершилось победой «Реала» со счетом 2:1. В начале встречи Родриго нанес точный удар в ворота «матрасников», но еще до перерыва Хуан Альварес сравнял результат. А победу «галактикос» принес гол Браима Диаса в начале второй половины встречи. Отметим, что предыдущая встреча соперников стала 500-й для «Реала» в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, что является рекордом. Перед ответной дуэлью в Ла Лиге «матрасники» проиграли «Хетафе» (1:2), а «галактикос» обыграли «Райо Вальекано» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
12 марта 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Тотал голов меньше 3.0 1.76 Сделать ставку
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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