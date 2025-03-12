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12 марта самым долгожданным матчем в Лиге Чемпионов станет битва Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Начало противостояния запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» еще никогда не выигрывали Лигу Чемпионов, но дважды уступали в финалах именно Реалу. Подопечные Диего Симеоне пытаются везде успеть в этом сезоне, в Ла Лиге команда идет третьей, отставая от первой Барсы всего на очко, но у каталонцев есть игра в запасе. В последнем туре Атлетико в гостях против Хетафе открыл счет на 75-й минуте, но на 88-й остался в меньшинстве, после чего умудрился пропустить дважды, в итоге поражение 1:2.

Также клуб еще претендует на Кубок Испании, там в полуфинале сыграли 4:4 на выезде против Барселоны, теперь будет домашняя встреча. В предстоящем матче из-за травм не смогут сыграть Коке и Лангле.

«Матрасникам» надо отыгрываться, обыграть соседей невероятно сложно, но все-таки реально, у этой команды есть характер, мастерство, высокий класс, который надо показать.

Реал Мадрид

Если перефразировать одну цитату «все играют в футбол, а побеждает всегда Реал» - это идеально подходит для Лиги Чемпионов. «Сливочные» даже при бледной игре умудрялись выигрывать самый престижный европейский трофей.

В чемпионате подопечные Карло Анчелотти вторые, они отстают от Барселоны по дополнительным показателям, но у конкурента есть игра в запасе. Свой последний матч Ла Лиги команда выиграла дома у Райо Вальекано со счетом 2:1. Реал тоже ведет борьбу за национальный кубок, первый полуфинальный матч удалось выиграть у Реал Сосьедада в гостях.

Будет ли этот сезон успешным, зависит от концовки, ведь теоретически можно выиграть и три трофея или же вообще ничего не выиграть. Не смогут выйти на поле в этом дерби Карвахаль, Себальйос, Милитао и Вальехо.

Личные встречи

Первая игра не запомнилась большим количеством опасных моментов, но было забито три красивых мяча, в итоге Реал праздновал победу на своем стадионе со счетом 2:1.

Прогноз

Афиша этой встречи говорит сама за себя, к тому же, хорошо, что еще ничего не решено, сохраняется интрига. Это будет футбол топ-уровня, хотя открытого матча точно ждать не стоит.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико Мадрид – 2,56, ничья – 3,51, победа Реал Мадрид – 2,74. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Больше надо рисковать Атлетико, но всего один гол сравняет счет по сумме двух встреч. Сложно кому-то отдать предпочтение, я поставлю на тотал больше 10,5 угловых за 1,97, стандарты в таком матче могут стать серьезным оружием.