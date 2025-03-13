«Это лотерея». Анчелотти проанализировал ответный матч против Атлетико в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проанализировал ответный матч против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Карло хоть и уступили в основное время сопернику, зато в серии пенальти «сливочные» переиграли оппонента.

«Это была сложная игра, и тем более, когда вы пропускаете мяч в течение минуты. После этого они перешли в оборону и попытались поймать нас на контратаке. Приоритетом было эффективно владеть мячом и не усложнять игру снова. Это была равная игра, и «Атлетико» — один из лучших в мире в обороне. Они хорошо натренированы, обороняются и усердно работают друг для друга, и у нас был отличный шанс благодаря невероятному пасу Мбаппе, но мы не реализовали пенальти, и счет был равным до серии пенальти.

Я пытался объяснить наш приоритет, который заключался в том, чтобы не усложнять ситуацию, теряя мяч в плохих зонах, где они могли бы поймать вас вне позиции. Если бы они сделали счет 2:0, игра была бы очень тяжелой. Мы были лучше в этом смысле во второй половине дополнительного времени. Мы всегда должны стремиться к улучшению и работать над этим. Я уже объяснил, каков был наш подход в этом матче. Казалось, что нам нужно было забить гол, и мы ни разу не выбыли из игры.

Я понятия не имею, что может иметь значение в серии пенальти. Вы должны выбрать самых спокойных парней, которых только можете. Это лотерея, и она прошла в нашу пользу. Атлетико выходит из соревнования с высоко поднятой головой, потому что они играли в своей лучшей форме. Я был довольно спокоен по поводу всего этого. Когда это лотерея, вы бросаете монетку, и, к счастью, она выпала нам», – прокомментировал Карло.

В следующем раунде Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом».