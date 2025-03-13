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Лига чемпионов
13 марта 2025, 03:24 | Обновлено 13 марта 2025, 04:10
338
0

«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ

Диего поблагодарил своих подопечных

13 марта 2025, 03:24 | Обновлено 13 марта 2025, 04:10
338
0
«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Диего Симеоне, тренер мадридского «Атлетико», попробовал найти слова после вылета с 1/8 финала Лиги чемпионов от вечного соперника – мадридского «Реала». Подопечные Диего в ответном матче переиграли «сливочных» со счетом 1:0, хотя в первой игре «матрасники» оказались слабее – 1:2.

В серии пенальти «Атлетико» не сумел одолеть оппонента и покинул розыгрыш турнира.

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру – мы соревновались невероятно. Мы могли бы изменить счет в некоторые моменты. Я горжусь своими игроками. Я доволен, потому что мы показали образцовую игру. Да, нам не удалось победить «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов, но им каждый раз было тяжело против нас.

Мы сыграли невероятную игру с большой энергией, силой, усилиями и командной игрой. Мы контролировали игру против команды с очень качественными футболистами.

Когда тебя выбивают из турнира, это нелегко переварить. Моя команда отдала все и заслужила на аплодисменты. Болельщики были с нам до последней секунды. Это был прекрасный день, к сожалению, мы не смогли пройти через эту ничью, но я ухожу с чувством умиротворения», – ответил Симеоне.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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