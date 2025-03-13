«Горжусь игроками». Симеоне доволен выступом Атлетико против Реала в ЛЧ

Диего Симеоне, тренер мадридского «Атлетико», попробовал найти слова после вылета с 1/8 финала Лиги чемпионов от вечного соперника – мадридского «Реала». Подопечные Диего в ответном матче переиграли «сливочных» со счетом 1:0, хотя в первой игре «матрасники» оказались слабее – 1:2.

В серии пенальти «Атлетико» не сумел одолеть оппонента и покинул розыгрыш турнира.

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру – мы соревновались невероятно. Мы могли бы изменить счет в некоторые моменты. Я горжусь своими игроками. Я доволен, потому что мы показали образцовую игру. Да, нам не удалось победить «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов, но им каждый раз было тяжело против нас.

Мы сыграли невероятную игру с большой энергией, силой, усилиями и командной игрой. Мы контролировали игру против команды с очень качественными футболистами.

Когда тебя выбивают из турнира, это нелегко переварить. Моя команда отдала все и заслужила на аплодисменты. Болельщики были с нам до последней секунды. Это был прекрасный день, к сожалению, мы не смогли пройти через эту ничью, но я ухожу с чувством умиротворения», – ответил Симеоне.