12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими командами Атлетико и Реал [первый поединок – 1:2].

Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу матрасников, в овертаймах коллективы не отличились, а в серии пенальти сильнее оказались сливочные – 4:2.

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Второй удар в серии за Атлетико не забил Хулиан Альварес. Точнее, аргентинский форвард поразил ворота соперников, однако рефери Шимон Марциняк отменил гол из-за двух касаний Альвареса.

Некоторые фанаты утверждают, что никаких двух касаний не было. Ни одно фото или видео не подтверждает / не опровергает этот факт. Но VAR рассматривал этот эпизод около двух минут.

ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес