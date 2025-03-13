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  4. ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
Лига чемпионов
13 марта 2025, 01:31 |
547
3

ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса

Хулиан забил пенальти, но судья отменил гол, а Реал прошел Атлетико на пути в 1/4 финала ЛЧ

13 марта 2025, 01:31 |
547
3
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими командами Атлетико и Реал [первый поединок – 1:2].

Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу матрасников, в овертаймах коллективы не отличились, а в серии пенальти сильнее оказались сливочные – 4:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Второй удар в серии за Атлетико не забил Хулиан Альварес. Точнее, аргентинский форвард поразил ворота соперников, однако рефери Шимон Марциняк отменил гол из-за двух касаний Альвареса.

Некоторые фанаты утверждают, что никаких двух касаний не было. Ни одно фото или видео не подтверждает / не опровергает этот факт. Но VAR рассматривал этот эпизод около двух минут.

ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид пенальти Лига чемпионов Хулиан Альварес VAR серия пенальти Шимон Марциняк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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CAHbI4
Дика ситуація. Якщо Var і побачила там подвійний дотик, то суддя повинен був дати перебити цей пенальті. Но не скасовувати гол зовсім... Перемога Реалу з запахом дермеца.
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Galex Box
видно мінімальний рух м'яча від дотика лівою ногою за мить до удару. як на мене, могли б в таких випадках трохи пом'якшити правила, типу якщо не навмисно, то давати шанс перебити коли забив. а якщо вже не забив то не забив. хоча я по пам'яті не можу пригадати подібний випадок у якійсь важливій грі, лише у підбірках футбольних курйозів.
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