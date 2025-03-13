ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
Хулиан забил пенальти, но судья отменил гол, а Реал прошел Атлетико на пути в 1/4 финала ЛЧ
12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими командами Атлетико и Реал [первый поединок – 1:2].
Основное время игры завершилось со счетом 1:0 в пользу матрасников, в овертаймах коллективы не отличились, а в серии пенальти сильнее оказались сливочные – 4:2.
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Второй удар в серии за Атлетико не забил Хулиан Альварес. Точнее, аргентинский форвард поразил ворота соперников, однако рефери Шимон Марциняк отменил гол из-за двух касаний Альвареса.
Некоторые фанаты утверждают, что никаких двух касаний не было. Ни одно фото или видео не подтверждает / не опровергает этот факт. Но VAR рассматривал этот эпизод около двух минут.
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
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