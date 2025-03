Боруссия Д одолела Лилль и сыграет с Барселоной в 1/4 финала Лиги чемпионов

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды сыграли на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск.

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

На 5-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Исмаили отдал ассист на Дэвида, тот открыл счет в матче. На 54-й минуте хозяева сфолили на Гирасси и арбитр назначил пенальти. Эмре Джан реализовал удар с 11 метров и восстановил паритет.

На 65-й минуте Гирасси отдал передачу на Максимилиана Байера, тот с линии штрафной отправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

«Боруссия» Дортмунд в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. 12 марта

Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:2

Голы: Дэвид, 5 – Джан, 54 (пен), Байер (65)

Видеообзор матча:

Borussia Dortmund through to the last 8 ⚫🟡#UCL pic.twitter.com/ez0VqmYmRB