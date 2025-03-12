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Лига Чемпионов
Лилль
12.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Боруссия Д Проходит дальше
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 21:40 | Обновлено 12 марта 2025, 22:34
535
2

Боруссия Д одолела Лилль и сыграет с Барселоной в 1/4 финала Лиги чемпионов

Гирасси отдал результативную передачу и заработал пенальти

12 марта 2025, 21:40 | Обновлено 12 марта 2025, 22:34
535
2
Боруссия Д одолела Лилль и сыграет с Барселоной в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Боруссия Дортмунд

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды сыграли на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

На 5-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Исмаили отдал ассист на Дэвида, тот открыл счет в матче. На 54-й минуте хозяева сфолили на Гирасси и арбитр назначил пенальти. Эмре Джан реализовал удар с 11 метров и восстановил паритет.

На 65-й минуте Гирасси отдал передачу на Максимилиана Байера, тот с линии штрафной отправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

«Боруссия» Дортмунд в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. 12 марта

Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:2

Голы: Дэвид, 5 – Джан, 54 (пен), Байер (65)

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Лилль Лилль - Боруссия Д Боруссия Дортмунд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
У мене більше сподівань на Лілль було. Все ж таки основний етап вони непогано пройшли
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+1
Макс Максов
Ізі він для Барси!
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-1
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