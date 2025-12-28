Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Германия
28 декабря 2025, 20:16
Боруссия завершила год с наибольшей средней посещаемостью домашних матчей

Дортмундская Боруссия может гордиться преданностью своих болельщиков

Боруссия завершила год с наибольшей средней посещаемостью домашних матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских команд, собиравших самую большую зрительскую аудиторию на домашних стадионах в этом году

Дортмундская Боруссия, по данным Transfermarkt, закончила 2025 год с самым большим средним количеством зрителей на домашних поединках среди всех европейских команд.

Матчи «шмелей» посещали в среднем 81 365 болельщиков.

Второе место в рейтинге заняла мюнхенская Бавария (75 000), третьим стал Манчестер Юнайтед (73 880).

Топ-20 европейских клубов с наибольшим средним количеством зрителей на домашних матчах в 2025 году

  • 81 365 – Боруссия Дортмунд
  • 75 000 – Бавария
  • 73 880 – Манчестер Юнайтед
  • 72 973 – Реал
  • 72 033 – Милан
  • 69 840 – Интер
  • 64 401 – Марсель
  • 62 872 – Рома
  • 62 461 – Вест Хэм Юнайтед
  • 61 904 – Шальке 04
  • 61 544 – Атлетико
  • 60 943 – Тоттенхэм Хотспур
  • 60 427 – Ливерпуль
  • 60 199 – Арсенал
  • 59 375 – Штутгарт
  • 58 499 – Бенфика
  • 58 350 – Бетис
  • 58 141 – Айнтрахт
  • 56 902 – Гамбург
  • 55 481 – Селтик
Victor673256ua
А ще фанати Боруссії дуже класні перфоманси перед матчами влаштовують. З креативом у них все на вищому рівні
