Боруссия завершила год с наибольшей средней посещаемостью домашних матчей
Дортмундская Боруссия может гордиться преданностью своих болельщиков
Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских команд, собиравших самую большую зрительскую аудиторию на домашних стадионах в этом году
Дортмундская Боруссия, по данным Transfermarkt, закончила 2025 год с самым большим средним количеством зрителей на домашних поединках среди всех европейских команд.
Матчи «шмелей» посещали в среднем 81 365 болельщиков.
Второе место в рейтинге заняла мюнхенская Бавария (75 000), третьим стал Манчестер Юнайтед (73 880).
Топ-20 европейских клубов с наибольшим средним количеством зрителей на домашних матчах в 2025 году
- 81 365 – Боруссия Дортмунд
- 75 000 – Бавария
- 73 880 – Манчестер Юнайтед
- 72 973 – Реал
- 72 033 – Милан
- 69 840 – Интер
- 64 401 – Марсель
- 62 872 – Рома
- 62 461 – Вест Хэм Юнайтед
- 61 904 – Шальке 04
- 61 544 – Атлетико
- 60 943 – Тоттенхэм Хотспур
- 60 427 – Ливерпуль
- 60 199 – Арсенал
- 59 375 – Штутгарт
- 58 499 – Бенфика
- 58 350 – Бетис
- 58 141 – Айнтрахт
- 56 902 – Гамбург
- 55 481 – Селтик
