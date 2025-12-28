Боруссия завершила год с наибольшей средней посещаемостью домашних матчей

Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских команд, собиравших самую большую зрительскую аудиторию на домашних стадионах в этом году

Дортмундская Боруссия, по данным Transfermarkt, закончила 2025 год с самым большим средним количеством зрителей на домашних поединках среди всех европейских команд.

Матчи «шмелей» посещали в среднем 81 365 болельщиков.

Второе место в рейтинге заняла мюнхенская Бавария (75 000), третьим стал Манчестер Юнайтед (73 880).

Топ-20 европейских клубов с наибольшим средним количеством зрителей на домашних матчах в 2025 году