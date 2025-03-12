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Лилль
12.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Боруссия Д Проходит дальше
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:40 |
599
0

Лилль – Боруссия Дортмунд – 1:2. Как гости вырвали победу? Видео голов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся 12 марта

12 марта 2025, 22:40 |
599
0
Лилль – Боруссия Дортмунд – 1:2. Как гости вырвали победу? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. 12 марта

Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:2

Голы: Дэвид, 5 – Джан, 54 (пен), Байер (65)

Видеообзор матча:

Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед

Было ли пенальти? Эмре Джан сравнял счет в матче с Лиллем

Ассист Гирасси, гол Байера. Боруссия Дортмунд вышла вперед в матче с Лиллем

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Лига чемпионов Лилль Лилль - Боруссия Д Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Джонатан Дэвид Максимилиан Байер Эмре Джан
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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