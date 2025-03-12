Лилль – Боруссия Дортмунд – 1:2. Как гости вырвали победу? Видео голов
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся 12 марта
12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
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Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.
Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. 12 марта
Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:2
Голы: Дэвид, 5 – Джан, 54 (пен), Байер (65)
Видеообзор матча:
Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед
Было ли пенальти? Эмре Джан сравнял счет в матче с Лиллем
Ассист Гирасси, гол Байера. Боруссия Дортмунд вышла вперед в матче с Лиллем
События матча
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