«Заслуженная победа». Тренер Боруссии Дортмунд – о камбэке против Лилля

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач поделился эмоциями после победы во втором матче против «Лилля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). С помощью результата ответной игры немецкий клуб вышел в следующий раунд турнира.

Дальше, в 1/4 финала Лиги чемпионов, на «Боруссию» будет ждать «Барселона», которая одолела «Бенфику».

«Отличная командная работа – игра, которая отняла много энергии – и считаю, что это была абсолютно заслуженная победа. Жаль, что мы пропустили гол, но команда все равно доминировала в матче и имела три огромных шанса, когда «Лилль» вынес мяч на линии ворот, и один удар, который пришелся в штангу. В целом, было много шансов для выездной игры Лиги чемпионов. Это показывает, что команда обладает качеством и рождена для таких игр.

«Лилль» – сильная команда в игре с мячом. Но «Барселона» превзойдет ее, на самом деле, намного. Для нас это означает, что нам нужно будет максимально использовать фазы владения мячом, которые у нас есть. Когда мы не владеем мячом, нам нужно хорошо защищаться. Но у нас также есть хорошие игроки – хорошие скорости, которые мы можем использовать, чтобы навредить нашим соперникам.

Что думаю о Флике? Приятно будет сыграть против его команды, потому что мы работали вместе – он был моим помощником, и теперь мы будем соревноваться друг с другом. «Барселона» – это отличный клуб, отличная команда, фантастические футболисты. Нам нужно будет добиться хорошего результата в первой игре. В четвертьфинале все возможно, и любой может выйти в полуфинал, поэтому мы будем надеяться, что сможем стать теми», – сказал Ковач.