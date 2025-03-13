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Лилль
12.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Боруссия Д Проходит дальше
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Лига чемпионов
13 марта 2025, 02:42 | Обновлено 13 марта 2025, 02:50
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0

«Заслуженная победа». Тренер Боруссии Дортмунд – о камбэке против Лилля

Немецкий одолел оппонента со счетом 2:1

13 марта 2025, 02:42 | Обновлено 13 марта 2025, 02:50
51
0
«Заслуженная победа». Тренер Боруссии Дортмунд – о камбэке против Лилля
ФК Боруссия Дортмунд. Нико Ковач

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач поделился эмоциями после победы во втором матче против «Лилля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). С помощью результата ответной игры немецкий клуб вышел в следующий раунд турнира.

Дальше, в 1/4 финала Лиги чемпионов, на «Боруссию» будет ждать «Барселона», которая одолела «Бенфику».

«Отличная командная работа – игра, которая отняла много энергии – и считаю, что это была абсолютно заслуженная победа. Жаль, что мы пропустили гол, но команда все равно доминировала в матче и имела три огромных шанса, когда «Лилль» вынес мяч на линии ворот, и один удар, который пришелся в штангу. В целом, было много шансов для выездной игры Лиги чемпионов. Это показывает, что команда обладает качеством и рождена для таких игр.

«Лилль» – сильная команда в игре с мячом. Но «Барселона» превзойдет ее, на самом деле, намного. Для нас это означает, что нам нужно будет максимально использовать фазы владения мячом, которые у нас есть. Когда мы не владеем мячом, нам нужно хорошо защищаться. Но у нас также есть хорошие игроки – хорошие скорости, которые мы можем использовать, чтобы навредить нашим соперникам.

Что думаю о Флике? Приятно будет сыграть против его команды, потому что мы работали вместе – он был моим помощником, и теперь мы будем соревноваться друг с другом. «Барселона» – это отличный клуб, отличная команда, фантастические футболисты. Нам нужно будет добиться хорошего результата в первой игре. В четвертьфинале все возможно, и любой может выйти в полуфинал, поэтому мы будем надеяться, что сможем стать теми», – сказал Ковач.

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Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Лилль Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Лилль - Боруссия Д Нико Ковач
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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