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12 марта свой ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов проведут Лилль и Боруссия Дортмунд. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» хорошо играют в этой Лиге Чемпионов, даже в 1/8 финала команда попала напрямую, сумев финишировать седьмой на этапе Лиги. Стоит обратить внимание, что дома в этом турнире Лилль еще не проигрывал, три победы и одна ничья, одолели Реал, Фейеноорд и Штурм, а также расписали мировую с Ювентусом.

Успеть на два фронта команде не так легко, ведь в чемпионате «доги» только пятые, хотя отстают от четвертого Монако по дополнительным показателям, а до топ-3 всего два очка. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Монпелье со счетом 1:0, эта победа стала третьей в четырех встречах Лиги 1.

В данном противостоянии не помогут партнерам Бентплеб, Сантос, Юмтити, Жегрова, Баккер, Сахрауи. Фактор своей арены крайне важен, так что «доги» имеют все шансы оформить выход в следующий круг.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» в этом сезоне сильно огорчают, Лига Чемпионов единственный турнир, где они могут добиться чего-то значимого. В плей-офф команда вышла с десятого места, поэтому пришлось играть в 1/16 финала, где прошли лиссабонский Спортинг – 3:0 на выезде и 0:0 дома.

Плачевной выглядит ситуация в Бундеслиге, здесь Боруссия занимает только десятое место, большой провал для дортмундев. Отставание от топ-6 составляет 4 очка, а до желаемой четверки целых 7 баллов. В последнем туре «шмели» принимали на своем поле не самый опасный Аугсбург, владея значительным преимуществом, умудрились проиграть 0:1.

Из-за травм не сыграют Азхил, Эссен, Лотка, Мане, Нмеча, Свенссон, Кембелл. Вылет из Лигги Чемпионов будет считаться тотальным провалом сезона.

Личные встречи

В первой игре Боруссия считалась фаворитом, смогла открыть счет после стандарта, но ничего конструктивного не создала. Лилль пытался отыграться и добился своего, ничья 1:1 стала справедливым исходом матча.

Прогноз

В этой паре сложно выделить, его и нет, если посмотреть на котировки.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лилль – 2,7, ничья – 3,41, победа Боруссия Дортмунд – 2,65. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Лилль хорошо играет дома в Лиге Чемпионов, а Боруссия считается чуть выше классом. Я думаю, ставка на обмен голами за 1,7 выглядит проходимой.