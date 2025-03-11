Лилль – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/8 финала состоится 12 марта в 19:45
12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Поединок пройдет на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.
Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против португальской «Бенфикой» либо испанской «Барселоны» (0:1 в первой встрече)
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Лилль – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Между киевлянами и «Зарей» существует договоренность по Эдуардо Герреро
Белинда одолела Диану Шнайдер в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США