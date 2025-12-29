Ванат входит в десятку лучших форвардов (U-23) топ-5 лиг

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украинца в рейтинге точности передач в штрафную опережают Шешко, Экитике и другие

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат, по данным DataMB, входит в десятку лучших форвардов (U-23) топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим процентом точных передач в штрафную в сезоне 2025/26.

Показатель 23-летнего украинца – 63.64% (10 место).

Четыре нападающих в этой возрастной категории имеют 100% точных передач в зону пенальти: Эмерсонн (Тулуза), Проспер Петер (Анже), Франческо Камарда (Лечче) и Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед).

Совсем чуть-чуть Ваната опережает в рейтинге Уго Экитике из Ливерпуля (9-е место, 64.29%).

Нападающие (U-23) топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим процентом точных передач в штрафную в сезоне 2025/26

  • 100% – Эмерсон (Тулуза, 21 год)
  • 100% – Проспер Петер (Анже, 18 лет)
  • 100% – Франческо Камарда (Лечче, 17 лет)
  • 100% – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед, 22 года)
  • 77.78% – Ромуло (РБ Лейпциг, 23 года)
  • 68.18% – Фисник Асллани (Хоффенхайм, 23 года)
  • 66.67% – Кристиан Кофане (Байер, 19 лет)
  • 66.67% – Этта Эйонг (Леванте, 22 года)
  • 64.29% – Уго Экитике (Ливерпуль, 23 года)
  • 63.64% – Владислав Ванат (Жирона, 23 года)
