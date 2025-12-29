Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила размером бюста
29 декабря 2025
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила размером бюста

Дилетта Леотта в своем репертуаре

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила размером бюста
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская спортивная журналистка и телеведущая DAZN Дилетта Леотта опубликовала свежие фото в социальных сетях.

В Instagram Леотта поделилась серией снимков с подписью «Last of 2025», позируя в элегантном бордовом платье с акцентом на вечерний стиль и украшения.

Кадры были сделаны за кулисами студии DAZN и на брендированном фоне проекта Fuoriclasse powered by Haier TV.

Публикация собрала тысячи лайков и комментариев, а поклонники и коллеги отметили эффектный образ и харизму телеведущей.

Напомним, что Дилетта вновь беременна от своего мужа – голкипера «Шальке» Лориса Кариуса.

Дилетта Леотта чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
