ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила размером бюста
Дилетта Леотта в своем репертуаре
Известная итальянская спортивная журналистка и телеведущая DAZN Дилетта Леотта опубликовала свежие фото в социальных сетях.
В Instagram Леотта поделилась серией снимков с подписью «Last of 2025», позируя в элегантном бордовом платье с акцентом на вечерний стиль и украшения.
Кадры были сделаны за кулисами студии DAZN и на брендированном фоне проекта Fuoriclasse powered by Haier TV.
Публикация собрала тысячи лайков и комментариев, а поклонники и коллеги отметили эффектный образ и харизму телеведущей.
Напомним, что Дилетта вновь беременна от своего мужа – голкипера «Шальке» Лориса Кариуса.
