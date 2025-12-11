Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ФОТО. Самая сексуальная журналистка объявила о новой беременности
11 декабря 2025, 14:30
ФОТО. Самая сексуальная журналистка объявила о новой беременности

Дилетта Леотта и Лорис Кариус ждут ребенка

ФОТО. Самая сексуальная журналистка объявила о новой беременности
Instagram. Дилетта Леотта и Лорис Кариус

Лорис Кариус и его жена Дилетта Леотта объявили в соцсетях, что ждут второго ребенка.

Их первая дочь, Ариа, родилась в 2023-м. В своем посте супруги назвали беременность «самым красивым рождественским подарком».

Новость совпала с лучшим периодом Кариуса за последние годы. После провального финала ЛЧ-2018 и неудачных аренд он провел незаметный этап в «Ньюкасле», где сидел на скамейке запасных.

Но после перехода в «Шальке» вратарь переживает новый подъем: восемь «сухих» матчей в 15 играх, и признание болельщиков.

Кариус говорит, что получает удовольствие от футбола, тренируется с улыбкой и благодарен за этот период. Он живет в Гельзенкирхене, а Леотта продолжает работать в DAZN, разрываясь между Германией и Миланом. Дистанция велика, но она полностью поддерживает карьеру мужа и даже советует продлить контракт.

В октябре Кариус признавался, что они думают о втором ребенке, но без конкретики.

