ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне

Известная итальянская телеведущая и спортивная журналистка Дилетта Леотта опубликовала новые эффектные фото в Instagram.

Звезда DAZN позирует в бассейне в стильном слитном купальнике, подчеркнувшем ее фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Снимки быстро собрали тысячи лайков и восторженных комментариев от подписчиков.

В подписи Леотта отметила, что проводит последние дни года, наслаждаясь отдыхом.