Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне
30 декабря 2025, 21:58
ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне

Дилетта Леотта не перестает радовать контентом

ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская телеведущая и спортивная журналистка Дилетта Леотта опубликовала новые эффектные фото в Instagram.

Звезда DAZN позирует в бассейне в стильном слитном купальнике, подчеркнувшем ее фигуру.

Снимки быстро собрали тысячи лайков и восторженных комментариев от подписчиков.

В подписи Леотта отметила, что проводит последние дни года, наслаждаясь отдыхом.

фото Дилетта Леотта девушки lifestyle чемпионат Италии по футболу Лорис Кариус
Максим Лапченко Источник: Instagram
