Другие новости30 декабря 2025, 21:58 |
1766
0
ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошные формы в бассейне
Дилетта Леотта не перестает радовать контентом
30 декабря 2025, 21:58 |
1766
0
Известная итальянская телеведущая и спортивная журналистка Дилетта Леотта опубликовала новые эффектные фото в Instagram.
Звезда DAZN позирует в бассейне в стильном слитном купальнике, подчеркнувшем ее фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Снимки быстро собрали тысячи лайков и восторженных комментариев от подписчиков.
В подписи Леотта отметила, что проводит последние дни года, наслаждаясь отдыхом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2025, 08:11 7
Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио
Футбол | 30 декабря 2025, 10:01 1
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».
Футбол | 30.12.2025, 20:21
Футбол | 30.12.2025, 23:12
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
29.12.2025, 08:03 10
30.12.2025, 08:17 20
29.12.2025, 11:13 5
29.12.2025, 17:59 14
30.12.2025, 10:12 6
29.12.2025, 17:34 11
29.12.2025, 17:28 25
30.12.2025, 09:33