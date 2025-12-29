Жирона настроена оформить трансфер еще одного украинца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 декабря 2025, 20:43 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Испанская «Жирона» активно работает над трансфером 20-летнего нападающего молодежной сборной Украины Александра Пищура из венгерского Дьёра.

Несмотря на сообщения венгерских СМИ о якобы срыве сделки, переговоры продолжаются, а Дьёр взял дополнительное время на размышления по поводу официального предложения каталонцев.

В текущем сезоне он провел за «Дьёром» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу за 344 минуты на поле.

Действующий контракт Пищура с венгерским клубом действует до 2028 года, однако каталонцы стремятся завершить сделку в ближайшее время.

трансферы Жирона Дьер чемпионат Венгрии по футболу трансферы Ла Лиги Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
