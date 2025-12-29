Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома против Дженоа. Стартовые составы: сыграют ли Довбик и Малиновский?
Италия
Рома против Дженоа. Стартовые составы: сыграют ли Довбик и Малиновский?

29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии

ФК Рома

Названы стартовые составы на игру 17-го тура чемпионата Италии.

29 декабря 2025 в 21:45 Рома и Дженоа встретятся на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик заявлен в резерве волков, а у грифонов хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе.

Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов). Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
