Рома против Дженоа. Стартовые составы: сыграют ли Довбик и Малиновский?

Названы стартовые составы на игру 17-го тура чемпионата Италии.

29 декабря 2025 в 21:45 Рома и Дженоа встретятся на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Украинский форвард Артем Довбик заявлен в резерве волков, а у грифонов хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе.

Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов). Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).

