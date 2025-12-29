Рома против Дженоа. Стартовые составы: сыграют ли Довбик и Малиновский?
29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии
Названы стартовые составы на игру 17-го тура чемпионата Италии.
29 декабря 2025 в 21:45 Рома и Дженоа встретятся на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард Артем Довбик заявлен в резерве волков, а у грифонов хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе.
Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов). Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).
