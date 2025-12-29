Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Англия
29 декабря 2025, 19:08 | Обновлено 29 декабря 2025, 19:11
1437
0

Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси

Бизнесмен не будет передавать их Украине, как было обещано ранее

29 декабря 2025, 19:08 | Обновлено 29 декабря 2025, 19:11
1437
0
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
ФК Челсі

Роман Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи лондонского «Челси», несмотря на давление со стороны правительства Великобритании.

Речь идет о £2,3–2,5 млрд, которые остаются замороженными из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину. Премьер-министр Кир Стармер настаивает на использовании всей суммы для гуманитарной помощи Украине и не исключает судебного иска.

В свою очередь Абрамович готовит юридическую защиту, считая, что средства должны быть распределены не только в пользу Украины, что вызывает резкую позицию Лондона и ЕС.

По теме:
Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ. Впереди четверо
Невероятный прогресс. В Англии – в восторге от игры звезды сборной Украины
Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»
Роман Абрамович Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Times
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29 декабря 2025, 08:28 1
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны

Украинцем интересуется «Галатасарай»

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 2
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони

Уоррен сказал, что ответа все еще нет

Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Футбол | 29.12.2025, 19:46
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 17:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 9
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем