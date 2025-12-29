Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси

Роман Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи лондонского «Челси», несмотря на давление со стороны правительства Великобритании.

Речь идет о £2,3–2,5 млрд, которые остаются замороженными из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину. Премьер-министр Кир Стармер настаивает на использовании всей суммы для гуманитарной помощи Украине и не исключает судебного иска.

В свою очередь Абрамович готовит юридическую защиту, считая, что средства должны быть распределены не только в пользу Украины, что вызывает резкую позицию Лондона и ЕС.