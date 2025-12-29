Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Бизнесмен не будет передавать их Украине, как было обещано ранее
Роман Абрамович отказался передавать Украине средства от продажи лондонского «Челси», несмотря на давление со стороны правительства Великобритании.
Речь идет о £2,3–2,5 млрд, которые остаются замороженными из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину. Премьер-министр Кир Стармер настаивает на использовании всей суммы для гуманитарной помощи Украине и не исключает судебного иска.
В свою очередь Абрамович готовит юридическую защиту, считая, что средства должны быть распределены не только в пользу Украины, что вызывает резкую позицию Лондона и ЕС.
