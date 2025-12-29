Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Нападающий сборной Украины потроллил свою жену. Эпично
Другие новости
ФОТО. Нападающий сборной Украины потроллил свою жену. Эпично

Роман Яремчук пошутил над Кристиной Яремчук

Instagram. Роман и Кристина Яремчук

Нападающий сборной Украины и «Олимпиакоса» Роман Яремчук с юмором потроллил свою жену Кристину в Instagram.

Футболист опубликовал совместное фото с супругой с момента росписи, добавив шутливую подпись: «Когда мекнула больше, чем нужно», сопроводив ее смеющимся смайликом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала улыбки у подписчиков, которые оценили теплый юмор пары и непринужденную атмосферу в отношениях Яремчуков.

Кристина, в свою очередь, восприняла шутку с самоиронией, а пост быстро набрал активность в соцсетях.

фото lifestyle Роман Яремчук Кристина Яремчук сборная Украины по футболу Олимпиакос Пирей
Максим Лапченко Источник: Instagram
Gargantua
- дорогая, ты овца!
- ахаха, это так мило, спасибо, дорогой.
