ФОТО. Нападающий сборной Украины потроллил свою жену. Эпично

Нападающий сборной Украины и «Олимпиакоса» Роман Яремчук с юмором потроллил свою жену Кристину в Instagram.

Футболист опубликовал совместное фото с супругой с момента росписи, добавив шутливую подпись: «Когда мекнула больше, чем нужно», сопроводив ее смеющимся смайликом.

Публикация вызвала улыбки у подписчиков, которые оценили теплый юмор пары и непринужденную атмосферу в отношениях Яремчуков.

Кристина, в свою очередь, восприняла шутку с самоиронией, а пост быстро набрал активность в соцсетях.