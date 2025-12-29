ФОТО. Нападающий сборной Украины потроллил свою жену. Эпично
Роман Яремчук пошутил над Кристиной Яремчук
Нападающий сборной Украины и «Олимпиакоса» Роман Яремчук с юмором потроллил свою жену Кристину в Instagram.
Футболист опубликовал совместное фото с супругой с момента росписи, добавив шутливую подпись: «Когда мекнула больше, чем нужно», сопроводив ее смеющимся смайликом.
Публикация вызвала улыбки у подписчиков, которые оценили теплый юмор пары и непринужденную атмосферу в отношениях Яремчуков.
Кристина, в свою очередь, восприняла шутку с самоиронией, а пост быстро набрал активность в соцсетях.
- ахаха, это так мило, спасибо, дорогой.