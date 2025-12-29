«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный является худшим игроком парижского клуба среди футболистов его амплуа по проценту выигранных верховых дуэлей в текущем сезоне.

Так, согласно данным Twitter-паблика Paris Stats Germain, воспитанник киевского «Динамо» оказался сильнее соперников только в 42% противостояний в воздухе в чемпионате Франции и Лиге чемпионов (в среднем – 1 за матч).

В этом компоненте игры украинец уступает своим конкурентам за место в стартовом составе. Так, Пачо выиграл 55% верховых дуэлей (в среднем – 1,4 за матч), Маркиньос – 58% (в среднем – 2 за матч), а Лукас Бералдо – 62% (в среднем – 2,9 за матч).