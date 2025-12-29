Рома предложила Довбика турецкому клубу и получила ответ

Итальянская «Рома» сделала предложение по трансферу защитника Джейдена Остерволде, в котором фигурировал украинский нападающий Артем Довбик.

По информации источника, римляне предложили включить форварда сборной Украины в обменную сделку, однако эта инициатива была отклонена. Клуб, которому принадлежат права на Остерволде, настаивает на трансфере за 20 миллионов евро или же рассматривает альтернативный вариант – Довбик плюс 5 миллионов евро.

Переговоры между сторонами продолжаются, однако договоренности пока не достигнуто.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.