Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
Рома предложила Довбика турецкому клубу и получила ответ

«Фенербахче» отказался идти на условия римлян

Рома предложила Довбика турецкому клубу и получила ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» сделала предложение по трансферу защитника Джейдена Остерволде, в котором фигурировал украинский нападающий Артем Довбик.

По информации источника, римляне предложили включить форварда сборной Украины в обменную сделку, однако эта инициатива была отклонена. Клуб, которому принадлежат права на Остерволде, настаивает на трансфере за 20 миллионов евро или же рассматривает альтернативный вариант – Довбик плюс 5 миллионов евро.

Переговоры между сторонами продолжаются, однако договоренности пока не достигнуто.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
Рома против Дженоа. Стартовые составы: сыграют ли Довбик и Малиновский?
Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
