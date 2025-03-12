Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский футболист хозяев Александр Зинченко вышел в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол.

Александр был заменен на 79-й. Вместо украинца вышел Мартин Эдегор. Фанаты овациями провожали Зинченко на скамейку запасных.

Еще один гол для Арсенала в этом матче забил Деклан Райс. А дубль из ассистов у Рахима Стерлинга. У ПСВ отличились Иван Перишич и Кохайб Дриуш.

Арсенал в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый поединок – 7:1]

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриуш, 70

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine