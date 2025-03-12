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Лига Чемпионов
Проходит дальше Арсенал
12.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 7:1 2 : 2
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:53 | Обновлено 13 марта 2025, 00:10
733
2

Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Ответный матч завершился со счетом 2:2, разгромный гандикап в первой игре помог канонирам

12 марта 2025, 23:53 | Обновлено 13 марта 2025, 00:10
733
2
Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский футболист хозяев Александр Зинченко вышел в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол.

Александр был заменен на 79-й. Вместо украинца вышел Мартин Эдегор. Фанаты овациями провожали Зинченко на скамейку запасных.

Еще один гол для Арсенала в этом матче забил Деклан Райс. А дубль из ассистов у Рахима Стерлинга. У ПСВ отличились Иван Перишич и Кохайб Дриуш.

Арсенал в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый поединок – 7:1]

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриуш, 70

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Лига чемпионов Александр Зинченко Деклан Райс Иван Перишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashko57
Черговий "шедевр" від Артети. Перед своїми вболівальниками так грати... 
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0
Dysear
Майже відігралися, всього 6 голів не вистачило) Зінченко гарно виглядав, його забитий м'яч просто красень!
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0
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