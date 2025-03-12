Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Ответный матч завершился со счетом 2:2, разгромный гандикап в первой игре помог канонирам
12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский футболист хозяев Александр Зинченко вышел в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол.
Александр был заменен на 79-й. Вместо украинца вышел Мартин Эдегор. Фанаты овациями провожали Зинченко на скамейку запасных.
Еще один гол для Арсенала в этом матче забил Деклан Райс. А дубль из ассистов у Рахима Стерлинга. У ПСВ отличились Иван Перишич и Кохайб Дриуш.
Арсенал в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 12 марта
Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый поединок – 7:1]
Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриуш, 70
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