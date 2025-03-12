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  4. ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:11 | Обновлено 12 марта 2025, 22:41
6792
4

ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ

Александр отметился в ворота нидерландского клуба на 6-й минуте ответного поединка

12 марта 2025, 22:11 | Обновлено 12 марта 2025, 22:41
6792
4
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 6-й минуте украинский футболист канониров Александр Зинченко положил красивый гол в ворота нидерландского коллектива, пробив с левой ноги.

Для Александра это первый гол в сезоне 2024/25. Всего в футболке Арсенала на счету Зинченко три забитых мяча.

❗️ ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Александр Зинченко Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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sahka1981
Красиво забив.
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+2
Nba37
Ай хорош 
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+1
Strontium
А нема кацапской телеги
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0
Strontium
Но гол есть уже в Х.
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-1
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