ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
Александр отметился в ворота нидерландского клуба на 6-й минуте ответного поединка
12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 6-й минуте украинский футболист канониров Александр Зинченко положил красивый гол в ворота нидерландского коллектива, пробив с левой ноги.
Для Александра это первый гол в сезоне 2024/25. Всего в футболке Арсенала на счету Зинченко три забитых мяча.
❗️ ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
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