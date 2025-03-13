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Лига Чемпионов
Проходит дальше Арсенал
12.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 7:1 2 : 2
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
13 марта 2025, 00:18 | Обновлено 13 марта 2025, 00:19
677
0

Арсенал – ПСВ – 2:2. Как Зинченко забил в Лиге чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

13 марта 2025, 00:18 | Обновлено 13 марта 2025, 00:19
677
0
Арсенал – ПСВ – 2:2. Как Зинченко забил в Лиге чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол. На 79-й Микель Артета заменил украинца на Мартина Эдегора.

Арсенал в четвертьфинале ЛЧ сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый поединок – 7:1]

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриуш, 70

Видеообзор матча ожидается...

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Коухаиб Дриош (ПСВ Эйндховен).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (Арсенал).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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