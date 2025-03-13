Арсенал – ПСВ – 2:2. Как Зинченко забил в Лиге чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
12 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и на 6-й минуте забил гол. На 79-й Микель Артета заменил украинца на Мартина Эдегора.
Арсенал в четвертьфинале ЛЧ сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 12 марта
Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 [первый поединок – 7:1]
Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 – Перишич, 18, Дриуш, 70
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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