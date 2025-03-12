Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта в 22:00 по Киеву
12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы сыграют на арене Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За канониров выступает украинский защитник Александр Зинченко.
Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет либо с Реалом Мадрид, либо с Атлетико Мадрид.
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ивана Шария за это «осудили» в гостиничном буфете
Илья Волошин продлил контракт с «бланкос» до 2029 года