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Арсенал
12.03.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 05:51 | Обновлено 12 марта 2025, 06:10
23
0

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта в 22:00 по Киеву

12 марта 2025, 05:51 | Обновлено 12 марта 2025, 06:10
23
0
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За канониров выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет либо с Реалом Мадрид, либо с Атлетико Мадрид.

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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