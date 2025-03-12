12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За канониров выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет либо с Реалом Мадрид, либо с Атлетико Мадрид.

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.