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12 марта, ответную встречу в 1/8 финала Лиги Чемпионов проведут Арсенал и ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Лондонцы при Артете стали играть лучше, теперь это клуб, который пытается бороться за чемпионство, а не мечтает о топ-4. Хоть «канониры» идут вторыми в АПЛ, их отставание от лидирующего Ливерпуля 15 очков, при одной игре в запасе.

В последнем туре была выездная ничья против Манчестер Юнайтед – 1:1, так продолжилась серия без побед в чемпионате до трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка.

Забегать вперед не принято, но когда есть фора шесть голов, перед ответной домашней игрой, можно согрешить таким правилом, в четвертьфинале Арсенал сыграет против победителя мадридского дерби Реал – Атлетико, так что соперник в любом случае будет сложным. Из-за травм предстоящий матч пропустят Жезус, Хаверц, Сака и Томиясу.

ПСВ

Голландский гранд уже не мечтает о чуде, все понятно, команда уже смирилась с вылетом, но проигрывать тоже надо уметь. На кону будет престиж, футболисты должны постараться доказать, что они не случайно добрались до 1/8 финала Лиги Чемпионов, причем стадией раньше выбили из борьбы опасный Ювентус.

Не все оптимистично и в чемпионате, так как борьба за титул почти проиграна, клуб идет вторым, отставая от первого Аякса на 8 очков. В последнем туре команда обыграла дома Херенвен со счетом 2:1, чем прервала серию из четырех матчей без побед в Эредивизи, именно из-за этого отрезка, фактически проиграна борьба за чемпионство.

Точно не смогут выйти на поле в предстоящем матче Фофана, Пепи, Тильман и Кун.

Личные встречи

В первом матче было настоящее побоище, тот случай, когда залетело все, что могло залететь, ПСВ уступил дома 1:7, Арсенал нанес 8 ударов в створ, забив семь мячей, все вопросы были сразу сняты.

Прогноз

Второй матч в этой паре превратился в формальность, никто не верит в камбэк ПСВ, более того, Арсенал даже во втором матче большой фаворит, хоть и может себе позволить проиграть с разницей в пять мячей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 1,39, ничья – 5,15, победа ПСВ – 8,01. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Это тот случай, когда есть смысл выпускать запасных, которые получат опыт игры в Лиге Чемпионов, а также себя покажут тренерам, поставлю на обмен голами за привлекательный коэффициент 2,01.