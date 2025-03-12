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Лига Чемпионов
Проходит дальше Астон Вилла
12.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 0
Брюгге
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:51 | Обновлено 12 марта 2025, 23:58
373
1

Дубль экс-игрока Реала. Астон Вилла разбила Брюгге в Лиге чемпионов

Английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0

12 марта 2025, 23:51 | Обновлено 12 марта 2025, 23:58
373
1
Дубль экс-игрока Реала. Астон Вилла разбила Брюгге в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Брюгге

В среду, 12 марта, прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

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В ответном матче бирмингемцы победили со счетом 3:0. Дубль в составе вилланов оформил Марко Асенсио, еще один гол забил Иан Матсен.

В четвертьфинале «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ». Поединки состоятся в апреле.

Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта

Астон Вилла – Брюгге – 3:0 (Первый матч 3:1)

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57.

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Иан Матсен Марко Асенсио Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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WalterBlack
Асенсіо наче переродився, в ПСЖ взагалі за нього нічого не було чути а тут декілька матчів у Астон Віллі і вже став ключевим гравцем
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