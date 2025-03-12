Дубль экс-игрока Реала. Астон Вилла разбила Брюгге в Лиге чемпионов
Английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0
В среду, 12 марта, прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брюгге».
Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В ответном матче бирмингемцы победили со счетом 3:0. Дубль в составе вилланов оформил Марко Асенсио, еще один гол забил Иан Матсен.
В четвертьфинале «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ». Поединки состоятся в апреле.
Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта
Астон Вилла – Брюгге – 3:0 (Первый матч 3:1)
Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57.
Into the next round 🤩 #UCL pic.twitter.com/qFRux7AJjQ— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый поединок против команды Бельгии пройдет 20 марта в Мурсии
Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти