Дубль экс-игрока Реала. Астон Вилла разбила Брюгге в Лиге чемпионов

В среду, 12 марта, прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

В ответном матче бирмингемцы победили со счетом 3:0. Дубль в составе вилланов оформил Марко Асенсио, еще один гол забил Иан Матсен.

В четвертьфинале «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ». Поединки состоятся в апреле.

Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта

Астон Вилла – Брюгге – 3:0 (Первый матч 3:1)

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57.

Into the next round 🤩 #UCL pic.twitter.com/qFRux7AJjQ