Лига чемпионов12 марта 2025, 22:04 |
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Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
12 марта 2025, 22:04 |
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В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».
Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.
Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта (обновляется)
Астон Вилла – Брюгге – 0:0 (Первый матч 3:1)
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