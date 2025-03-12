Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

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В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта (обновляется)

Астон Вилла – Брюгге – 0:0 (Первый матч 3:1)