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  4. Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:04 |
78
0

Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

12 марта 2025, 22:04 |
78
0
Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

Лиги чемпионов. 1/8 финала. 12 марта (обновляется)

Астон Вилла – Брюгге – 0:0 (Первый матч 3:1)

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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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