В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция