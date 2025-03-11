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Лига Чемпионов
Астон Вилла
12.03.2025 22:00 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2025, 18:45 |
30
0

Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 22:00 матч ЛЧ

11 марта 2025, 18:45 |
30
0
Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Брюгге

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Брюгге
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Астон Вилла Брюгге смотреть онлайн Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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