12.03.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов11 марта 2025, 18:45 |
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Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 22:00 матч ЛЧ
11 марта 2025, 18:45 |
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В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брюгге».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Астон Вилла – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – БрюггеСмотреть трансляцию
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