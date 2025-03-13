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12.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 0
Брюгге
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Лига чемпионов
13 марта 2025, 05:31 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
507
0

Удаление повлиявло? Тренер Астон Виллы сказал, что помогло обыграть Брюгге

Подопечные Унаи Эмери перевернули матч во втором тайме

13 марта 2025, 05:31 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
507
0
Удаление повлиявло? Тренер Астон Виллы сказал, что помогло обыграть Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги второго матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский коллектив уверенно переиграл «Брюгге» (3:0). За суммой двух матче представитель АПЛ вышел в следующий раунд турнира.

«Я очень горжусь нашими болельщиками, нашей работой, игроками, клубом, рабочими, потому что мы увеличиваем наши требования.

Увеличивая наши требования, мы должны достичь цели, с которой сталкиваемся, на том высоком уровне. В этом сезоне игра в Лиге чемпионов была очень хорошей возможностью, когда мы начинали, и мы действительно много концентрируемся на том, как мы можем быть главными героями.

Сегодня мы соревновались с одной неплохой командой и выступили очень хорошо. Я доволен тем, как мы показываем себя, и впереди на нас ждет игра в четвертьфинале против ПСЖ. Это еще два матча, чтобы наши болельщики были с нами, чтобы поделиться с нами своими эмоциями, и мы постараемся подготовиться как можно лучше, чтобы продолжать в том же духе.

Первый тайм с «Брюгге» был немного неудивительным. Мы не смогли остановить соперника, не смогли вернуть мяч и не смогли доминировать с мячом в первом тайме. Мы спровоцировали красную карточку, потому что это действие, которое мы сделали, является одним из вариантов решение проблем в матче.

Во втором тайме мы полностью изменились, и мы говорили в перерыве о том, как мы можем изменить ход матча. Мы это сделали, и игроки взяли на себя ответственность, чтобы наш план был сильным, чтобы доминировать. Благодаря этому доминированию мы забили три гола. Моя цель, сказал я подопечным, играть так, как мы играли во втором тайме», – сказал Унаи.

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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов Астон Вилла - Брюгге Унаи Эмери
Андрей Витренко Источник: ФК Астон Вилла
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