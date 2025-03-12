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Лига Чемпионов
Астон Вилла
12.03.2025 22:00 - : -
Брюгге
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 05:23 | Обновлено 12 марта 2025, 05:31
27
0

Астон Вилла – Брюгге. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/8 финала еврокубка состоится 12 марта и начнется в 22:00 по Киеву

12 марта 2025, 05:23 | Обновлено 12 марта 2025, 05:31
27
0
Астон Вилла – Брюгге. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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12 марта ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов проведут Астон Вилла и Брюгге. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Бирмингемцы достойно выглядят в этой Лиге Чемпионов, даже в плей-офф вышли с восьмого места этапа Лиги, а это значит, что пробились сразу в 1/8 финала. Видно, что команде сложно играть на два фронта, так как в чемпионате Астон Вилла только восьмая, отставания от топ-6 два очка, а до первого квартета четыре балла, однако, все прямые конкуренты провели на игру меньше.

В последнем туре чемпионата команда смогла обыграть в гостях крепкий Брентфорд со счетом 1:0, единственный мяч счету Уоткинса, который удалось забить на старте первой половины. Если все-таки удастся пройти Брюгге, а шансы очень высокие, в четвертьфинале придется сыграть против ПСЖ, который неожиданно выбил Ливерпуль.

Не помогут партнерам в этом противостоянии Баркли, Гарсия, Джимо-Алоба и Мален.

Брюгге

Бельгийский гранд пробился в плей-офф с последнего 24 места этапа Лиги, сумев обойти Динамо Загреб только по дополнительным показателям. В 1/16 финала Брюгге сенсационно прошел сильную Аталанту, выиграв 2:1 дома и 3:1 на выезде.

Астон Виллу в этом сезоне уже удавалось обыгрывать, но это было дома, да и откровенно повезло с пенальти на ровном месте. Шансы на выход в следующий круг остаются только теоретические, ведь отыграть два мяча в логове такого сильного соперника, крайне сложная задача.

Надо помнить и о внутреннем первенстве, там клуб идет вторым, отставая от первого Генка на 9 очков, но шансы на титул будут, учитывая специфический регламент Жюпиле. В последнем матче удалось обыграть на выезде Серкль Брюгге – 3:1.

Личные встречи

В первом матче Астон Вилла смогла выиграть на выезде со счетом 3:1, нельзя сказать, что гости выглядели на порядок лучше, но они бережнее отнеслись к своим опасным моментам.

Прогноз

Один из тех случаев, когда все решено, теоретически Брюгге может отыграть два мяча в гостях, хотя в такое я не верю, Астон Вилла сильнее, да и тренер тут очень опытный.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Астон Виллы – 1,62, ничья – 4,34, победа Брюгге – 4,34. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть хозяева и осознают, что имеют приличную фору, перед ответной домашней игрой, тренер им не позволит сыграть вполсилы. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу Астон Виллы.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
12 марта 2025 -
22:00
Брюгге
Победа Астон Виллы 1.62 Сделать ставку
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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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