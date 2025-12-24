Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  «Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 17:42 | Обновлено 24 декабря 2025, 17:43
«Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу

Дмитрий Ризнык прокомментировал слухи о трансфере в Европу

«Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в Европу:

– Из Европы к вам уже поступали контакты о возможном трансфере. По слухам, они выглядели довольно реальными. Насколько эти разговоры соответствовали действительности? Доходило ли до конкретных предложений, не называя клубы?

– Контакты были. А дальше… Это произошло так, как должно было произойти. Сейчас я в Шахтере.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 15 из которых стали сухими, пропустил 18 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на подписание вингера из АПЛ.

Даниил Кирияка Источник: Футбол 24
Комментарии
