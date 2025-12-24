«Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в Европу:

– Из Европы к вам уже поступали контакты о возможном трансфере. По слухам, они выглядели довольно реальными. Насколько эти разговоры соответствовали действительности? Доходило ли до конкретных предложений, не называя клубы?

– Контакты были. А дальше… Это произошло так, как должно было произойти. Сейчас я в Шахтере.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 15 из которых стали сухими, пропустил 18 голов.

